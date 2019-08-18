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воскресенье, 18 августа 2019 20:34

Мужчина устроил резню на вокзале, есть погибшие

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Мужчина устроил резню на вокзале, есть погибшие
В результате нападения погибли 23-летний парень и 32-летняя женщина. Фото: AFP

В Германии в городе Изерлон на вокзале мужчина с ножом напал на людей. Погибли 23-летний парень и 32-летняя женщина, которая ехала с двухмесячным младенцем.

Как отмечается, тело женщины и ее дочь обнаружили на парковке, молодого человека - непосредственно на вокзале. Об этом сообщает Укринформ.

43-летний злоумышленник, совершив преступление, сел на пол и спокойно ждал приезда полиции. Сейчас мотивы его поступка неизвестны. Также пока неизвестно, существует ли связь между ним и убитыми.

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Под Парижем клиент застрелил официанта ресторана из-за того, что его сэндвич был приготовлен недостаточно быстро. Пуля попала в плечо 28-летнему мужчине. Медики пытались его спасти, однако безрезультатно.

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18
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