Мужчина устроил кровавую резню в парке

Фото: CNN

Инцидент случился в Японии в городе Кавасаки около 7:45 утра (1:45 по киевскому времени) возле станции Ноборіто. Вооруженный мужчина напал на группу школьников. Есть 3 погибших и 20 пострадавших.

Нападение произошло в парке, через который ученики младших классов шли в школу. Дети ждали школьный автобус, когда старший мужчина напал на них, сообщает телеканал CNN.Один из мужчин, который проходил мимо, рассказал, что услышал детские крики. Он обернулся и увидел мужчину с ножами в обеих руках, который кричал: "Я убью тебя". Несколько детей лежали на земле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский подросток устроил теракт в школе

Нападавший скончался от ранений, нанесенных самому себе. Полиция предполагает, что мужчина 40-50 лет, заколол себя в шею.

По данным местного пожарного департамента нападавшего задержали, а по крайней мере двое раненых не подают признаков жизни, один из них – ребенок.

Большинство пострадавших детей ходили в школу, основанную организацией католических монахинь.

В одном из сел Овручского района на Житомирщине женщина с сожителем убили свою 5-летнюю дочь.Тело ребенка сожгли в печи, а кости выбросили в реку.