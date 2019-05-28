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вторник, 28 мая 2019 14:45

Мужчина устроил кровавую резню в парке
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В Японии мужчина устроил резню
Фото: CNN
В Японии мужчина устроил резню
В Японии мужчина устроил резню
В Японии мужчина устроил резню
В Японии мужчина устроил резню

Инцидент случился в Японии в городе Кавасаки около 7:45 утра (1:45 по киевскому времени) возле станции Ноборіто. Вооруженный мужчина напал на группу школьников. Есть 3 погибших и 20 пострадавших.

Нападение произошло в парке, через который ученики младших классов шли в школу. Дети ждали школьный автобус, когда старший мужчина напал на них, сообщает телеканал CNN.Один из мужчин, который проходил мимо, рассказал, что услышал детские крики. Он обернулся и увидел мужчину с ножами в обеих руках, который кричал: "Я убью тебя". Несколько детей лежали на земле.

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Нападавший скончался от ранений, нанесенных самому себе. Полиция предполагает, что мужчина 40-50 лет, заколол себя в шею.

По данным местного пожарного департамента нападавшего задержали, а по крайней мере двое раненых не подают признаков жизни, один из них – ребенок.

Большинство пострадавших детей ходили в школу, основанную организацией католических монахинь.

В одном из сел Овручского района на Житомирщине женщина с сожителем убили свою 5-летнюю дочь.Тело ребенка сожгли в печи, а кости выбросили в реку.

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