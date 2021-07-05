Мужчина установил необычный мировой рекорд

Американец съел 76 хот-догов за 10 мин. Фото: Reuters

Американец Джон Честнат съел 76 хот-догов за 10 мин. на чемпионате по поеданию хот-догов в Нью-Йорке. Он установил новый мировой рекорд.

Мужчина также является автором предыдущего рекорда, пишет издание CNN.

В 2020 году Честнат съел 75 хот-догов за 10 мин. Соревнования по поеданию хот-догов проводятся ежегодно 4 июля с 1972 года на набережной Кони-Айленд в районе Бруклина.

Американская сеть ресторанов быстрого питания Nathan`s выступает организатором конкурса.

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По легенде впервые подобный конкурс состоялся еще в 1916 году, когда четверо иммигрантов соревновались, чтобы показать, насколько они патриотичны, поедая хот-доги вблизи лавки Нейтанс на Кони-Айленде.

49-летний Михаил Киденько из села Велицк Ковельского района Волынской области трижды становился рекордсменом Украины по поеданию сала на скорость.