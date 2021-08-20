Мужчина ударил ножом беременную: неродженный ребенок умер, но его за это не будут судить

Чеченец набросился с ножом на свою беременную девушку. Фото: shutterstock

В бельгийской провинции Льеж выходец из Чечни 23-летний Аслан ударил ножом 20-летнюю сожительницу, которая находилась на девятом месяце беременности. Нерожденный ребенок умер, а женщина потеряла много крови.

Инцидент произошел еще 16 августа, пишет Le Soir.

Мужчина вернулся домой поздно ночью пьяным и поссорился с женщиной якобы из-за планов на брак. Во время ссоры схватил кухонный нож. Нанес женщине удары по шее и лицу.

Потом скрылся. Родители беременной візвали "скорую". Женщину госпитализировали. Ребенка спасти не удалось, за жизнь женщины борются медики.

Чеченца уже привлекала полиция к ответственности за домашнее насилие. Его арестовали за покушение на убийство женщины. Привлекать к ответственности за убийство нерожденного ребенка в прокуратуре не будут. До рождения плод не считается человеком, согласно уголовному праву.

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Людей, которые намеренно или случайно, наносят ущерб или убивают нерожденных детей, не могут наказать, пояснил юрист Рик Ванрезель. Все из-за особенностей законодательства в Бельгии.

Вблизи Райгорода Гайсинского района Винницкой области в ДТП погибла 20-летняя беременная. Была пассажиркой мотоблока, в который врезался Chery Tiggo. Водитель мотоблока, 32-летний житель Гайсинского района, сбежал с места аварии. Его нашли дома.