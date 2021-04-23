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пятница, 23 апреля 2021 12:40

Мужчина тайно снял презерватив во время секса и загремел в тюрьму

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Мужчина тайно снял презерватив во время секса и загремел в тюрьму
За снятие презерватива во время секса дали три года и девять месяцев тюрьмы / Getty Images

Мужчина, который незаметно снял презерватив во время секса, впервые попал в тюрьму в Новой Зеландии.

48-летний Джесси Кампос снял презерватив и эякулировал в проститутку в борделе после того, как его предупредили, чтобы этого не делал. Он сел за решетку на три года и девять месяцев. Об этом пишет Daily Star.

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Преступление произошло в 2018 году. Мужчина объяснил, что так принято на его родных Филиппинах. Однако судья ответил, что не может принять таких аргументов.

Снятие презерватива во время секса без согласия жертвы, которая ничего не подозревала, суд назвал "кражей".

Проститутка сказала, что клиент уже пробовал снять презерватив, но она увидела и заставила его воспользоваться новым. В следующий раз не заметила этого. Судья сказал, что все имеют право на защиту, в частности, секс-работницы.

При вынесении приговора судья заявил, что нападение поставило под угрозу здоровье женщины и нанесло ей серьезные психологические травмы, от которых она страдает до сих пор.

Мужчина живет в Новой Зеландии и отправляет деньги семье на Филиппины. Его работодатель написал письмо, в котором говорится, что он был хорошим работником. Осужденный, вероятно, будет депортирован, как только будет отбудет наказание.

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Дата
23
апреля

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