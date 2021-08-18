Мужчина судится, потому что на него набросился медведь из мусорного бака

На американца в штате Невада, США напал медведь. Мужчина подал в суд на группу домовладельцев.
В 2019 году американец снимал в одном из жилых кварталов помещение. Утром он пошел выбрасывать мусор. Открыв мусорный бак из контейнера на него бросился медведь, пишет ВВС.
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Хищник попал внутрь свалки из-за сломанного замыкатель, говорится в иске.
Мужчина напуган, убегая от животного вывернул ногу и упал на землю. Американцу пришлось делать операцию на ноге и позвоночнике, говорят адвокаты потерпевшего.
Мужчина обвиняет арендодательную компанию в том, что она не смогла обеспечить исправным баком для отходов, в который бы не проник хищник.
Кроме этого, менеджеров группы домовладельцев обвиняют в том, что они не проинформировали арендаторов о поломанном замыкателе мусорного контейнера и о здешних медведей.
Мужчина требует $15 тыс. компенсации.
В американском штате Аляска спасли мужчину. Он неделю пытался дать отпор медведю гризли, который его преследовал. Сотрудники береговой охраны случайно нашли пострадавшего. Их вертолет изменил курс из-за облачности - это спасло жизнь мужчине.
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