Мужчина случайно нашел сапфир весом 510 кг

На Шри-Ланке торговец драгоценными камнями случайно нашел на заднем дворе самое большое в мире скопление звездчатого сапфира.

Национальное управление страны по вопросам драгоценностей подтвердило находку, пишет BBC. Голубой камень весит около 510 кг или 2,5 млн карат, предварительная стоимость сапфира составляет $100 млн.

"Это особый образец звездчатого сапфира. Учитывая размер и его стоимость, он однозначно заинтересует частных коллекционеров или музеи", - говорится в сообщении.

Находку сделали в городе Ратнапура, который в переводе с сингальского означает "город драгоценных камней". Владелец сапфира - мужчина по фамилии Гамадж - рассказал, что камень нашли рабочие, которые копали колодец еще в 2020 году. Более года ушло на то, чтобы очистить камень от грязи и оценить его. Несмотря на высокую стоимость в каратах, камни внутри скопления могут быть невысокого качества.

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Фото: hirunews.lk

Гамадж - торговец драгоценностями в третьем поколении. Он решил назвать находку "Сапфиром счастливой случайности". Власти Шри-Ланки надеются, что камень привлечет международных покупателей и это принесет стране значительную прибыль. Шри-Ланка является ведущим экспортером сапфиров и драгоценных камней в мире. В первой половине 2020-го отрасль принесла стране почти $150 млн, что составляет 1,5% всего экспорта.

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В Ботсване выставили на обозрение алмаз, который считается третьим крупнейшим в мире. Камень с первоначальным весом 1098 карат, то есть 219,6 г, обнаружила Алмазная фирма Debswana на руднике Джваненг. Второй по величине алмаз в мире также нашли в Ботсване в 2015 году.