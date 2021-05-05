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среда, 05 мая 2021 09:47

Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых

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Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Фото: pixabay.com

18-летний мужчина 4 мая ворвался в детский сад в муниципалитете Саудадис на юге Бразилии и убил мачете трех детей до двух лет и двух работниц.

Большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что другие сотрудницы успели запереться с детьми в пеленальной комнате, передает ВВС.

После нападения злоумышленник пытался покончить с жизнью и тяжело себя ранил. Его задержали местные жители, а потом доставили в больницу. Пока неизвестно, были ли у него проблемы с психикой и каким был мотив действий. Над выяснением подробностей работает полиция.

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Глава муниципалитета Масиел Шнайдер, комментируя событие, расплакался в прямом эфире: "Это трагический день в нашей истории. Мы не знаем, как нужно себя вести. Это мой первый срок, мне 35 лет и у меня самого маленький ребенок".

Власти штата Санта-Катарина, где располагается Саудадис, объявили трехдневный траур.

В Китае мужчина пробрался в детский сад и с ножом бросился на воспитанников. 18 человек получили ранения. Среди пострадавших 16 детей и двое воспитателей. Двое воспитанников получили тяжелые ранения.

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Дата
05
мая

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