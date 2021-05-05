Мужчина расстрелял и сжег жену посреди улицы

Ранее судимый за домашнее насилие мужчина жестоко убил жену. Фото: actu17.fr

Во французском городе Мериньяк 44-летний мужчина жестоко убил свою 31-летнюю жену прямо посреди улицы.

Злоумышленника задержали, сообщает actu17.fr.

Сначала мужчина поджег дом, где проживал с женой и тремя детьми. Женщине удалось выбраться, но он стал преследовать ее на улице с винтовкой и дважды выстрелил. После этого облил жидкостью из канистры и поджег.

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Мужчина пытался скрыться, но его задержали и арестовали. Ранее он был осужден за домашнее насилие.

В Кременце на Тернопольщине 53-летнюю женщину задушил собственный муж. А перед смертью бил и пытал ее. Изуродованное тело убитой в доме обнаружила соседка.