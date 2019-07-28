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воскресенье, 28 июля 2019 11:17

Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших

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Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
В Нью-Йорке на детской площадке произошла стрельба. Более 10 человек ранены, один погиб. Фото - 360

В Нью-Йорке на детской площадке в Бруклине произошла стрельба.

В результате - 1 человек погиб, еще 11 пострадали, сообщает CBC New York.

По данным издания, это произошло около 22:30 по местному времени в районе Браунсвилльской игровой площадки, на пересечении проспектов Кристофера и Хегеман. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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По словам очевидцев, среди раненых оказался как минимум один ребенок. По предварительной информации, стрельбу устроил мужчина на уличной вечеринке в "день старожилов".

Мэр Нью-Йорка Білл Де Блазио отреагировал на произошедшее.

"Наши сердца обращены к жертвам. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасность и убрать оружие с наших улиц", - сказал он.

В США в городе Атланта неизвестные устроили стрельбу на улице, семь человек получили огнестрельные ранения.

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