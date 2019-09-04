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четверг, 05 сентября 2019 02:24

Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
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Эдди Окоро фотографировал кольцо на фоне своей девушки больше 20 раз. Будущая невеста ничего не заметила
Фото: boredpanda.com
Эдди Окоро фотографировал кольцо на фоне своей девушки больше 20 раз. Будущая невеста ничего не заметила
Эдди Окоро фотографировал кольцо на фоне своей девушки больше 20 раз. Будущая невеста ничего не заметила
Эдди Окоро фотографировал кольцо на фоне своей девушки больше 20 раз. Будущая невеста ничего не заметила
Эдди Окоро фотографировал кольцо на фоне своей девушки больше 20 раз. Будущая невеста ничего не заметила

Американец Эдди Окоро купил кольцо, чтобы сделать предложение своей девушке Келли Род и постоянно носил ее с собой.

Мужчина искал нужный момент, сообщает Boredpanda.

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Но ожидания настолько затянулось, что будущий жених решил задокументировать моменты, когда это почти произошло. Каждый раз, когда он показывал любимой кольцо, и она не могла его заметить по разным причинам - делал фотографию.

Он клал кольцо в пиалу с ее украшениями, в открытую ладонь, пока Келли спала. Показывал ее, когда женщина поднималась по лестнице с велосипедом.

Когда Окоро все же сделал Род предложение, она согласилась.

Исполняющий обязанности командира взвода Василий Дроздюк сделал предложение повару Ирине Даниловой во время обеденного построения. Сделал это через две недели после знакомства.

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