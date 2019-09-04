Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила

Фото: boredpanda.com

Американец Эдди Окоро купил кольцо, чтобы сделать предложение своей девушке Келли Род и постоянно носил ее с собой.

Мужчина искал нужный момент, сообщает Boredpanda.

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Но ожидания настолько затянулось, что будущий жених решил задокументировать моменты, когда это почти произошло. Каждый раз, когда он показывал любимой кольцо, и она не могла его заметить по разным причинам - делал фотографию.

Он клал кольцо в пиалу с ее украшениями, в открытую ладонь, пока Келли спала. Показывал ее, когда женщина поднималась по лестнице с велосипедом.

Когда Окоро все же сделал Род предложение, она согласилась.

Исполняющий обязанности командира взвода Василий Дроздюк сделал предложение повару Ирине Даниловой во время обеденного построения. Сделал это через две недели после знакомства.