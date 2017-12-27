Мужчина показал на видео опасный трюк на крыше небоскреба

Парень показал смертельный трюк на крыше здания Dar Al Tower в Dubai Marina. Фото: Booking.com

23-летний британец Дэвид Нельмс снял видео, на котором выполняет опасный трюк на высотке в Дубае.

Ролик парень опубликовал в Instagram, сообщает unian.ua.

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Дэвид стоит на краю 43-этажного здания Dar Al Tower в Dubai Marina и без страховки на скорости прыгает через бетонные опоры на крыше. Видео собрало уже 62 тыс просмотров.

Ранее руфер делал похожи трюки на 70 этаже небоскреба в Dubai Marina.

Видео можно посмотреть на личной странице Дэвида Нельмса.

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