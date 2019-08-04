Мужчина пересек Ла-Манш в интересный способ

Француз пересек Ла-Манш на флайборде. Фото: static.ukrinform.com

Изобретатель из Франции Фрэнки Запата пересек пролив Ла-Манш, между островом Великобританией и материком Евразия, на флайборде.

Устройство разработал сам, сообщает DW.

"40-летний изобретатель вылетел с Сангатта на северном побережье Франции. За 20 минут он приземлился в бухте Святой Маргарет неподалеку от Дувра на юге Великобритании. На полпути он сделал остановку на лодке для того, чтобы дозаправиться", - написали в сообщении.

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Фрэнки Запата пролетел 35 километров от французского до британского побережья на высоте 15-20 метров над водой. Скорость флайборда, который имеет пять двигателей - 120 километров в час.

Флайборд - новый экстремальный вид спорта. Сейчас носит больше развлекательный, чем спортивный характер. Устройство для флайборда позволяет поднять человека до 10 метров над водой. После чего спортсмен погружается в воду и может вынырнуть, как дельфин.