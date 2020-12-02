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среда, 02 декабря 2020 18:29

Мужчина не выдержал карантина и утопился

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Мужчина не выдержал карантина и утопился
Ник Ганнелл / The Daily Mail

В Англии мужчина утопился, потому что не смог пережить крах своего бизнеса, который строил 30 лет, и карантина из-за коронавируса.

Финансовый советник Ник Ганнелл, 55 лет, утонул в реке Уз в Йорке. Он оставил предсмертную записку с сожалением и извинениями перед родней, а также со словами: "Covid-19 таки достал меня". Об этом пишет The Daily Mail.

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Из-за коронавируса у Ника возникли проблемы с финансовым консультированием. Он практически потерял бизнес. Мужчина страдал от тревоги и проблем со сном. У него осталась взрослая дочь и падчерица.

Мужчина утонул 30 июня, но до сих пор шло расследование, поэтому о деле не писали. Тело нашли в реке через 6 дней.

Ник готовился продать бизнес, и планировал с женой поездку на греческие острова. Но карантин означал, что отпуска не будет. Карантин уничтожил его дело, и отпуск не удался, поэтому у мужчины случился срыв.

"Ник жил полной жизнью и был замечательным мужем, отцом, отчимом, братом, дядей и для многих большим другом. Нам его очень не хватает. Знаем, что он стал скрытой жертвой Covid-19 - одним из многих, кто потерял жизнь в результате этой болезни. Но такие как он не попадут в правительственную статистику", - сказал брат покойного Джез Ганнелл.

Расследование показало, что мужчина совершил самоубийство. Камеры зафиксировали его в последний раз у реки в центре Йорка. Тело нашли позже в 150 м оттуда. Доказательства свидетельствуют, что перед смертью Ганнелл пил алкоголь и принимал лекарства, а камеры наблюдения показали, что он несколько шатался. За день до смерти говорил с врачом и ему прописали лекарства от тревожности и проблем со сном. В отчете врача говорится, что Ник не показывал суицидальных намерений.

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02
декабря

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