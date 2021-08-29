Мужчина нашел остатки детей во время генеральной уборки в доме

Мужчина нашел тела мертвых детей в шкафу. Фото: aif.ru

В коммуне Мезре, Франция, 41-летний мужчина нашел у себя дома трупы детей.

У мужчины внезапно умерла жена от рака. После ее смерти он решил провести генеральную уборку в доме и гараже. Мужчина разбирал вещи в шкафу, и обнаружил внутри останки ребенка. Сразу после этого вызвал полицию, сообщило издание BFMTV.

Правоохранители прибыли на место инцидента, провели обыск и нашли еще два трупа в закрытом шкафу в сарае. Там также лежали два ножа.

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Тела хранились в полиэтиленовых пакетах и ​​были завернуты в одежду. Дети умерли в разный период времени.

У пары в браке не было детей. Умершая жена родила двух детей в первом браке. В настоящее время полиция ведет расследование. Пока никаких версий не выдвигают.

Хозяина дома допросили, в ближайшее время планируется провести вскрытие и анализ найденных тел.

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