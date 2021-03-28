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воскресенье, 28 марта 2021 11:02

Мужчина напал на людей в библиотеке, есть погибшая
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27 марта 20-летний мужчина напал на людей в библиотеке Lynn Valley в канадском городе Норт-Ванкувер. Неизвестный с острым предметом бросался на посетителей у входа в здание и внутри него.

7 человек госпитализировали, 1 женщина скончалась, сообщает CBC со ссылкой на местную полицию.

"Похоже, подозреваемый действовал сам", - отмечают правоохранители.

Подозреваемого задержали. Мотив его нападения пока определяют. Из-за событий заведение временно закрыли.

Фото: Reuters

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В Швеции неизвестный напал с ножом на прохожих и ранил много людей. 20-летний мужчина средь бела дня напал на людей. Он ранил 8 человек.

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Дата
28
марта

Спецназ расстрелял мирное население

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