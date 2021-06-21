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понедельник, 21 июня 2021 19:44

Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров

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Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
В Орегоне создали гигантскую мыльный пузырь. Фото: Скриншот

Житель американского городка Яхатс в штате Орегон на пляже надул гигантскую мыльный пузырь.

Ее длина составила несколько дестяки метров, сообщает Медуза.

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Для создания мыльного пузыря понадобились инструменты, похожие на удочки.

В Лондоне открылась уникальная художественная выставка серии автопортретов, которые нарисовала робот. Ее назвали в честь Ады Лавлес - британской женщины-математика, первой в истории компьютерной программистки.

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