Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров

В Орегоне создали гигантскую мыльный пузырь. Фото: Скриншот

Житель американского городка Яхатс в штате Орегон на пляже надул гигантскую мыльный пузырь.

Ее длина составила несколько дестяки метров, сообщает Медуза.

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Для создания мыльного пузыря понадобились инструменты, похожие на удочки.

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