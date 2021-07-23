Мужчина, которому первому в мире пересадили обе руки, смог их согнуть

Феликс Гретарссон после первой в мире трансплантации двух рук / SWNS.COM

Мужчина, которому первому в мире провели трансплантацию двух рук и плеча в начале года, теперь может согнуть бицепсы, и не может дождаться, когда сможет обнять девушку, детей и внуков.

49-летний Феликс Гретарссон потерял обе руки в результате удара электрикой в 1998 году. В результате его конечности загорелись и он упал с высоты 10 м, когда пытался как электрик починить линию электропередач. Об этом пишет Daily Mail.

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После несчастного случая врачи поместили Гретарссона в трехмесячную кому и провели 54 операции, в том числе удалили сильно обгоревшие руки. Тогда он начал злоупотреблять наркотиками и алкоголем, перенес две трансплантации печени менее чем за год.

После удара Гретарссон потерял карьеру, давнюю подругу, и не мог видеть двух своих маленьких дочерей, Ребекку и Дилью, которым сейчас 27 и 23 года. Он потратил деньги, которые одержал от страховщиков бывшей компании, на зависимость.

Тогда он разыскал всемирно известного хирурга Жана-Мишеля Дюбернара, который вселил ему надежду, что трансплантация рук возможна. Дюберно, который умер в начале этого месяца, известен тем, что провел первую в мире трансплантацию руки, первую пересадку двух рук, и первую частичную пересадку лица.

Гретарссон переехал в Лион, чтобы много лет ждать подходящего донора. Там познакомился со своей теперешней подругой. В конце концов, был найден донор, и 12 января этого года, в 23-ю годовщину аварии, ему сделали пересадку.

Историческую 15-часовую трансплантацию провели в больнице Эдуарда-Эррио во французском Лионе, Франция, в январе командами из пяти больниц. Спустя полгода после этого, имея за плечами сотни часов реабилитации, Гретарссон может размять бицепс. Это ощущения, за его словами, изменило его жизнь.

"Я двигаюсь локтем в воде, мой бицепс работает, и это всего полгода спустя. Я только что заметил, что вены на моих руках начинают расширяться от жары, и этого б не было, если б не работала нервная система. Я так надеюсь, что у меня скоро получится шевелить руками", - говорит мужчина.

Теперь цель Гретарссона - впервые за десятилетия обнять девушку и детей, а также впервые обнять внуков. Он говорит, что ощущение в нервах немного болезненно по мере их роста.

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