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среда, 30 июня 2021 13:22

Подростку вживили напечатанные на 3D-принтере кости

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Подростку вживили напечатанные на 3D-принтере кости
В Киеве на 3D-принтере напечатали кости и вживили пациенту. Фото: pixabay.com

В Киевском Институте рака провели уникальную операцию 16-летнему Артуру. Благодаря современным технологиям украинские медики вместе с учеными вживили парню кости таза, напечатанные на 3D-принтере.

Это уже третья такая операция в истории Украины, пишет ТСН.

"В прошлом году Артур почувствовал боль в тазу. Назначенное лечение не помогло – решили провести дополнительное обследование на МРТ. Вывод ошеломил – саркома Юинга и большая опухоль. В октябре он уже лежал в детском отделении и прошел первый курс химиотерапии", – рассказала мать Олеся Полянская.

Болезнь прогрессировала быстро, кости таза и окружающие ткани были наполовину уничтожены.

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"Мощными химиотерапиями рост опухоли стабилизировали, впоследствии медицинский консилиум решил провести срочную трансплантацию костной ткани. Задача состояла не только в проведении компенсирующих мероприятий, нужно было имплантировать туда эндопротез, чтобы пациент мог в дальнейшем ходить", – отметил главный детский онколог Григорий Климнюк.

Модель будущего импланта разработали в институте травматологии и ортопедии НАН Украины. Напечатали его на самом дорогом в стране 3D-принтере в частной компании. Процесс изготовления занял семь дней бесконечных консультаций медиков, биоинженеров и специалистов печати.

Сложная операция длилась более шести часов. Подросток идет на поправку и мечтает заняться спортом. И это вполне реально, говорят медики. Имплант рассчитан на несколько десятков лет.

В Ровно провели успешную пересадку сердца. Донором стал молодой человек, который попал в ДТП. Орган трансплантировали семь врачей. Его получил 49-летний житель Ровенской области.

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