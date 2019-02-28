Мужчина изнасиловал 11-летнюю внучку жены

11-летнюю аргентинку заставили "рожать" после изнасилования. Фото: detkimoi.ru

В Аргентине беременной 11-летней девочке сделали кесарево сечение после того, как ее изнасиловал сожитель бабушки.

Инцидент возобновил дискуссии о запрете абортов в стране, сообщает metro.co.uk.

Девочка и ее мать, подали запрос на аборт, как только появились признаки беременности. Но врачи отказали. В дело вмешались другие специалисты, которые доказывали, что в возрасте 11 лет, организм ребенка не сформирован для беременности. Физическое и психическое здоровье девочки будет подорвано.

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В прошении на аборт, она попросила "извлечь из живота то, что туда положил старик". Рассмотрение дела затянулось на 7 недель. На 23 неделе беременности девочке сделали кесарево сечение, а плод поместили в инкубатор.

Новость подняла волну возмущения в обществе. Известно, что власти намеренно затягивает процесс рассмотрения, чтобы исключить вагинальный аборт - пропускают период для безопасного прерывания беременности.

"Тело девочки не было сформированным для 23-недельной беременности. Даже если бы она была достаточно "зрелой" в физическом плане, то ее психика не была готова ко всему, что она пережила. Считаю, что губернатор Тукумана Хуан Манзур заставил рожать ребенка только из-за своих избирательных амбиций", - заявила гинеколог Сесилия Уссе, которая проводила операцию изнасилованной.

В польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка. К врачам в городке Скаршевы Поморского воеводства 18 декабря дочь привела мать. Девочка жаловалась на плохое самочувствие. После ряда обследований оказалось, что она беременна.