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вторник, 02 ноября 2021 02:05

Мужчина из Covid-19 умер в самолете, который летел из Стамбула

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Мужчина из Covid-19 умер в самолете, который летел из Стамбула
Пассажир скончался на борту самолета. Фото: avianews.com

На борту самолета, следовавшего из Стамбула в Гамбург, умер Covid-инфицированный пассажир.

Мертвого мужчину обнаружили, когда самолет приземлился в Гамбурге и пассажиры высадились, пишет Spiegel.

"Этот человек летел сам, он сидел у окна", - сказал представитель полиции. Возможно, у него были закрыты глаза, поэтому его смерть не заметили во время полета и считали спящим. Кроме того, в самолете пассажиры летели в масках.

Во время предварительного осмотра тела коронеры обнаружили коронавирус.

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Полиция выясняет, как мужчина попал на борт самолета. Согласно правилам полета из зоны повышенного риска, к которой относится Турция, он должен был предъявить отрицательный ПЦР-тест, свидетельство о выздоровлении или о вакцинации.

В мире в течение суток 30 октября диагностировали более 473 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших в России, Великобритании и Турции. Украина - на пятом месте мирового рейтинга, свидетельствуют данные Worldometers. Россия также лидирует по суточной Covid-смертности. По приросту болезни в Европе лидируют Россия, Британия и Украина.

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