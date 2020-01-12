Мужчина 3 недели жил в снегу на морозе: кадры невероятного спасения

Фото: dps.alaska.gov

На Аляске местный житель 30-летний Тайсон Стил из-за пожара потерял свой дом и собаку. В течение 23 дней он выживал в отдаленной местности при минусовых температурах.

Мужчина протоптал сигнал SOS в снегу, сообщила полиция американского штата в Facebook.

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"Его хижина в лесу сгорела в середине декабря, в огне погиб его пес. Стил в течение 23 дней оставался без крыши над головой и средств связи при минусовых температурах", - сообщают правоохранители.

Они нашли мужчину возле импровизированного укрытия. Перед этим никто не получал сообщений от мужчины в течение нескольких недель.

Мужчина собирал грибы и в лесу ему стало плохо. Его собака постоянно был у хозяина и лаял. Лай собаки услышал работник ГСЧС, который также в лесу собирал грибы.