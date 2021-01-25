Мужчина 18 дней блуждал в кустарниках

Роберт Вебер / CNN

Мужчина, который пропал без вести в течение 2,5 недель в австралийских зарослях, нашелся живым. Он ел грибы и пил воду из плотины.

Полиция начала большой поиск Роберта Вебера, которого в последний раз видели с собакой, когда выходил из отеля в Килкиване 6 января. В южном полушарии сейчас лето. Об этом пишет CNN.

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Власть прочесала заросли кустарников, реки, дамбы и крутые склоны в поисках Вебера, но через неделю отменили спасательную операцию.

Зато 58-летний Вебер нашелся сам в воскресенье утром, через 18 дней после того, как его видели в последний раз. Вебер сказал, что заблудился при попытке сократить дорогу.

"Я должен был вернуться домой той же ночью. Был на авто на пути домой. Думал, что поднимусь на гору и спущусь с другой стороны. Принял ошибочное решение в долю секунды и заплатил за это 18 днями", - сказал мужчина.

Полиция сообщила, что машина Вебера погрязла на дороге. Он оставался в авто с собакой в ​​течение трех дней, прежде чем закончилась вода. Далее пошел пешком, заблудился и оставался у плотины, где жил. Он спал на земле, пил воду из плотины и ел грибы.

Вебер был доставлен в больницу, чтобы вылечиться от заражения, но в остальном он здоров. Собаку так и не нашли.

Между тем, 30 декабря в Норвегии в поселке Аск произошел оползень. Пострадали 10 человек, столько же пропали без вести.