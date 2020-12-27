Мутировавший коронавирус обнаружили в еще одной стране

Новый штамм коронавируса зарегистрировали в Португалии на острове Мадейра.
Его обнаружили у туристов из Соединенного Королевства. Об этом сообщает Reuters.
Общее количество инфицированных новым видом коронавируса не сообщается.
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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря заявил, что особенностью нового варианта Covid-19 является скорость распространения.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
Новый штамм коронавируса, который проявляют в Европе, уже есть в Украине. Впрочем, украинские эпидемиологи пока не имеют систем, чтобы распознать его. Об этом рассказал врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров.
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