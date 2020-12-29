Мутировавшие штаммы коронавируса обнаружили еще в одной стране

В Японии зафиксировали мутировавшие штаммы коронавируса. Фото: pixabay.com

В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса.

Его обнаружили у 30-летней женщины, которая прибыла в Токио из Южно-Африканской Республики, сообщает NHK.

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Также в стране зарегистрировано еще 6 случаев британского варианта Covid-19.

Его нашли у пассажиров, прибывших в страну из Великобритании в декабре.

Новый штамм коронавируса, который проявляют в Европе, уже есть в Украине. Впрочем, украинские эпидемиологи не имеют систем, чтобы распознать его. Об этом рассказал врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров.