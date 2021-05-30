Мурашки по коже: подробности шокирующей находки в школе-интернате

Останки детей были обнаружены специалистами с помощью наземных радаров. Фото: CBC.

В канадской провинции Британская Колумбия в городе Камлупс, на территории бывшей школы-интерната для коренного населения, обнаружили жуткую находку - останки 215 детей. Погибшие были учениками этого заведения.

Об этом пишет CBC.

"С тяжелым сердцем подтверждаю потерю, о которой говорилось ранее, но никогда не было задокументировано школой-интернатом в Камлупс. У нас больше вопросов, чем ответов", - сказала руководитель Tk'emlups te Secwepemc Розанна Казимир.

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Школа работала с 1890 до 1969 года. Закрылась в 1978 году. Согласно данным сайта сообщества коренных народов Британской Колумбии Tk'emlups te Secwepemc Nation, останки детей были обнаружены специалистами с помощью наземных радаров.

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