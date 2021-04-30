Хотела отрезать головы - в России женщина убила мужа и малолетних детей

Инцидент произошел во Владивостоке. Фото: личная страница женщины в соцсети

В России после ссоры женщина зарезала своего мужа и двух 5-летних детей. Тела погибших с ножевыми ранениями нашли в квартире.

Инцидент произошел во Владивостоке. 37-летняя россиянка пыталась скрыть следы преступления, сообщили в Следственном комитете РФ.

Она замотала труп мужчины в целлофан, а тела детей спрятала в сумку. Женщина помыла пол от крови и пошла в кинотеатр. Там ее задержали правоохранители.

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Россиянка пыталась отрезать детям головы, пишут в российских СМИ со ссылкой на источники.

Супруги были родителями мальчиков-тройняшек. Они родились в 2016 году. В живых остался только ее сын, который в это время был в детском саду.

По предварительной информации, в семье уже долгое время были ссоры. Отклонения в поведении матери знакомые стали замечать после родов.

В Кривом Роге мать случайно придавила младенца. Женщина положила ребенка рядом и уснула. Новорожденному было чуть больше месяца.