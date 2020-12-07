MTV Movie&TV Awards: наградили самых ярких знаменитостей с 1980-х до настоящего времени

6 декабря, в воскресенье, состоялась церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards.
Подробностями поделилось Daily Mail.
Шоу посвятили самым ярким достижением кино и телевидения с 1980-х годов до настоящего времени.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мастера новой реальности: кто победил на Jäger Music Awards
Американскому актеру и звезде вселенной Marvel Чедвику Боузману присвоено звание "Герой веков" посмертно. Награду в ближайшее время передадут семье покойного.
Торжественная церемония вручения премий была записана заранее. Победители произносили речи с помощью Zoom.
Все победители MTV Movie&TV Awards 2020:
• "Лучший поцелуй" - Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр - момент в романтической драме 1999 года "Жестокие намерения".
• "Королева крика" - Джейми Ли Кертис.
• "Герой веков" - Чедвик Боузман.
• "Лучшая героиня в истории кино" – Галь Гадот - за персонажа фильма "Чудо-женщина".
• "Комедийный гигант" - Кевин Харт.
• "Лучший разрыв отношений" - Кирстен Белл и Джейсон Сигел - момент в фильме "Забыть Сару Маршалл".
• "Динамический дуэт" - Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер.
• "Роль, которая изменила жизнь" - Кевин Бэкон - фильм "Свободные", 1984 год.
• "От нуля до героя" - Уильям Забка в роли Джонни Лоуренса - фильм "Каратэ-пацан".
Международный фестиваль актуальной анимации и медиаискусства Linoleum 2020 назвал лауреатов в 3 конкурсах: международном, украинском и коммерческой анимации.
Комментарии