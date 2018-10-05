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пятница, 05 октября 2018 08:09

"Можете достать до Москвы": в России испугались украинского оружия
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Российских пропагандисты испугались укринського оружия
Фото: obozrevatel.com
Российских пропагандисты испугались укринського оружия
Российских пропагандисты испугались укринського оружия
Российских пропагандисты испугались укринського оружия

Российских пропагандистов напугала речь главы Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военного эксперта Валентина Бадрака. Он заявил, что Украина может создать оружие, которое достанет до Москвы.

Его слова о ракете с дальностью в 1,5 тыс. км распространили все крупные российские СМИ, пишет obozrevatel.com.

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Бадрак отметил, что война с Россией вызвала серьезный всплеск развития украинских военных технологий. Это сможет изменить риторику переговоров, ведь Украина, вооружившись такими ракетами, получит возможность диктовать свои условия.

Для сдерживания России эффективным может стать создание ракеты средней дальности для нужд украинской армии. Разработчики могут создать ракету средней дальности, сможет долететь до Москвы. Об этом рассказал руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

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Дата
05
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