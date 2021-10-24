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воскресенье, 24 октября 2021 12:31

"Может быть экологическая катастрофа": у берегов Канады горит судно с химикатами

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&quot;Может быть экологическая катастрофа&quot;: у берегов Канады горит судно с химикатами
Береговые службы США и Канады работают над оценкой ситуации. Фото: скриншот с видео

В субботу, 24 октября, у берегов канадской провинции Британская Колумбия вспыхнул пожар на контейнеровозе Mv Zim Kingston.

Судно перевозило химикаты для горнодобывающей промышленности, пишет Reuters.

В момент возгорания на борту находился 21 член экипажа. 16 из них эвакуировали, пятеро остались ликвидировать возгорание.

Сейчас горит десять контейнеров, огонь продолжает распространяться. Сам же корабль не горит.

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Также 40 контейнеров упали за борт. Их отслеживает береговая охрана Канады вместе с американскими коллегами.

"Это очень беспокоит. Корабль и контейнеры находятся очень близко к Виктории (столица Британской Колумбии. - Gazeta.ua) и сегодня вечером ожидается сильный шторм. Мы обеспокоены, что это может быть еще одна экологическая катастрофа", - заявил глава экологической организации Surfrider. Foundation Canada Дэвид Будина.

В Бучанском районе Киевской области неизвестные выбросили в реку Кизка почти 3 тыс. 20-литровых канистр с химикатами. Русло реки также было полностью забросано строительным мусором и бытовыми отходами.

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октября

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