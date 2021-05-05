Мост упал вместе с поездом метро: в стране объявлен трехдневный траур

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Трехдневный национальный траур объявили в Мексике в связи с катастрофой в столичном метро.

Соответствующий указ президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора был опубликован в Diario Oficial de la Federacion, официальном печатном издании правительства латиноамериканской страны.

"Объявляется трехдневный национальный траур в связи с трагедией на 12-й линии метрополитена Мехико 3 мая", - говорится в документе.

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Ранее сообщалось о 24 погибших и 79 пострадавших. Ожидается, что число жертв продолжит расти. Под завалами оказался минимум один автомобиль. Кроме того, в салоне поезда, что деформировался при сходе с рельсов, застряли люди.

Линия, на которой произошла катастрофа, выведенная из эксплуатации на неопределенный срок.

В мексиканской столице Мехико упал метромост вместе с поездом. По меньшей мере 20 человек погибли, госпитализированы почти 50 пассажиров. Катастрофа произошла в районе станций Оливос и Тесонко на юго-востоке мексиканской столицы. Известно, что двенадцатая линия метрополитена Мехико была введена в эксплуатацию осенью 2012 года. Поврежденная ветвь частично прекращала работу осенью 2017 после двух мощных землетрясений, а также в 2014 году, когда пришлось устранять недостатки при строительстве.