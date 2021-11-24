Москву предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину

Москве грозят карательные санкции – Гербст. Фото: voxukraine.org/

США наложат на Россию жесткие санкции и будут предоставлять Киеву оружие и военную технику, если российская агрессия против Украины усилится.

Об этом сказал бывший посол США в Украине Джон Гербст в комментарии Укринформу.

"Мы можем сообщить преступнику о четких условиях карательных санкций, которые будут наложены на него. Также мы можем предоставить Украине оружие и военную технику уже сейчас. Так что Москве грозит большая опасность, если она приступит к военной операции. Это две вещи, которые мы можем сделать", – сказал экспосол.

Он заявил, что новые "санкции будут выходить за рамки уже наложенных ограничений, введенных против России за ее донбасскую авантюру". Речь идет, в частности, о преследовании крупных российских банков, запрете на инвестиции на вторичном рынке, санкциях против чиновников.

Нынешние санкции США обходятся экономике РФ в 1-1,25% ВВП, их усиление еще больше усугубит ситуацию. "И даже при росте цен на газ и нефть это будет существенным ударом", - добавил он.

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В настоящее время Соединенные Штаты и НАТО должны усилить свое присутствие в Черном море как кораблями, так и самолетами, сказал Гербст.

Вашингтон забил тревогу не только из-за накопления российских войск на юго-западном направлении, но и из-за "разведывательных данных и других вещей, происходящих внутри Кремля".

Речь идет, в частности, о публичных "высказываниях на исторические темы в искаженном виде, чтобы заранее выдвинуть претензии против Украины", а также о "философской статье" российского идеолога Владислава Суркова ("Куда девался хаос? Распаковка стабильности", - ред.).

"Достаточно претенциозно, но основная ссылка (статьи) заключается в том, что России нравится расширяться", - отметил Гербст.

Россия готовится к полномасштабному наступлению на Украину в начале 2022 года. Об этом свидетельствуют данные разведки США, переданные ею европейским союзникам. Карты, составленные американскими разведывательными службами, показывают увеличение у границы количества российской артиллерии и военных примерно до 100 тыс. для быстрого прорыва в Украину из нескольких мест: через Беларусь и из оккупированного Крыма. Готовится атака с воздуха.