Москва увидела в Украине двойную дискриминацию русского языка

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на переход русскоязычных школ в Украине на преподавание на украинском языке. Фото - raskolam.net

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на заявление министра образования и науки Украины Анны Новосад о том, что с 2020 года русскоязычные школы в Украине переведут на преподавание на украинском языке.

В ведомстве обвинили власти Украины в якобы "двойной дискриминации" русского языка.

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"Официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему поддается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", - говорится в заявлении МИД РФ.

В Москве назвали такую ​​политику "губительной" и призвали Киев "защищать европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику".

От 16 июля этого года начал действовать закон, который определяет украинский единственным государственным языком в Украине. В тот же день Конституционный суд на закрытом заседании признал конституционной языковую статью закона об образовании.