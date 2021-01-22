Московская фирма случайно подтвердила, что Путин является владельцем "дворца" за $13,5 млрд - СМИ

Информацию о "дворце Путина" подтвердили. Фото: focus.ua

Московская фирма "Аэрокомплекс", которая занимается оснащением аэропортов наземным оборудованием, случайно подтвердила расследование российского оппозиционера Алексея Навального о "дворце Путина".

Подробностями поделилось издание Open Media.

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Фирма на своем сайте отметила, что они "имеют большой производственный и организационный опыт по поставкам и внедрению радиотехнического оборудования, источников резервного электропитания, ремонта антенных полей, поставки аэровокзального оборудования и обзорной техники на вертолетных площадках резиденций президента РФ "Бочаров ручей", "Ново Огарево", "Прасковеевка".

Ближайшее село к "дворцу Путина" именно Прасковеевка. Других объектов в собственности президента РФ в районе поселка нет.

По словам госсекретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин не имеет никакого отношения к объекту.

"Дворец для Путина" - это новое расследование российского оппозиционера Алексея Навального о состоянии президента РФ Владимира Путина.