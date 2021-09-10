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пятница, 10 сентября 2021 09:50

Мощный ураган Олаф налетел на Мексику: скорость ветра достигает 155 км/ч
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На Мексику обрушился мощный ураган Олаф.
Фото: Reuters
Люди пытаются разобраться с разрушенным имуществом.
На Мексику обрушился мощный ураган Олаф.

На Мексику обрушился мощный ураган Олаф. Шторм принес с собой наводнения и оползни.

Об этом сообщило издание Reuters.

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Скорость шквального ветра достигает 155 км/ч. Ожидается, что количество осадков составит 13-25 см, а в некоторых регионах - до 38 см, говорят синоптики.

Ураган сломал деревья, затопил дороги и парализовал движение транспорта. Местные власти пооткрывали специальные центры для укрытия от стихии.

Олаф будет двигаться на северо-запад, затем ночью повернет на запад и к вечеру субботы двинется на юго-запад, предсказывают метеорологи.

В мексиканском штате Идальго по меньшей мере 17 человек скончались в больнице из-за нехватки кислорода. 15 жертв были пациентами с Covid-19, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Система подачи кислорода перестала функционировать из-за отключения электроснабжения, вызванного наводнением.

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