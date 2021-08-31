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вторник, 31 августа 2021 10:37

Мощный поток ветра сдул с кадра журналиста в прямом эфире

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Мощный поток ветра сдул с кадра журналиста в прямом эфире
Репортера снесло мощным потоком ветра. Фото: скриншот с видео

В Новом Орлеане в США репортера Fox News Роберта Рея в прямом эфире сдуло мощным потоком ветра. В это время журналист рассказывал об урагане Ида, бушующем на побережье Мексиканского залива.

Об этом сообщило издание Yahoo.

Съемка проводилась в гараже. Репортер решил выйти на улицу, чтобы показать силу ветра, которая достигала 145 км/ч. Как только Рэй вышел, его снесло шквальным ветром.

Мужчина пытался вернуться в гараж и хватался за стены дома.

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"Это не шутки. Все Новом Орлеане сейчас разрушается, разваливается на части. Алюминий отходит от домов, на улицах летают вещи ", - отметил репортер.

В США бушует сильнейший за последнее десятилетие ураган Ида. Президент Джо Байден назвал ураган чрезвычайной катастрофой. Ида оказалась мощнее урагана Катрина, который бушевал в Луизиане в 2005 году. Сейчас Новый Орлеан снова ушел под воду, ведь ураган вызвал масштабные наводнения и оползни.

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