Мощный поток ветра сдул с кадра журналиста в прямом эфире

Репортера снесло мощным потоком ветра. Фото: скриншот с видео

В Новом Орлеане в США репортера Fox News Роберта Рея в прямом эфире сдуло мощным потоком ветра. В это время журналист рассказывал об урагане Ида, бушующем на побережье Мексиканского залива.

Об этом сообщило издание Yahoo.

Съемка проводилась в гараже. Репортер решил выйти на улицу, чтобы показать силу ветра, которая достигала 145 км/ч. Как только Рэй вышел, его снесло шквальным ветром.

Мужчина пытался вернуться в гараж и хватался за стены дома.

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"Это не шутки. Все Новом Орлеане сейчас разрушается, разваливается на части. Алюминий отходит от домов, на улицах летают вещи ", - отметил репортер.

Fox News' Robert Ray shows power of hurricane winds on air https://t.co/LMNVktCd6M — Fox News (@FoxNews) August 30, 2021

В США бушует сильнейший за последнее десятилетие ураган Ида. Президент Джо Байден назвал ураган чрезвычайной катастрофой. Ида оказалась мощнее урагана Катрина, который бушевал в Луизиане в 2005 году. Сейчас Новый Орлеан снова ушел под воду, ведь ураган вызвал масштабные наводнения и оползни.