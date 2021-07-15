Мощные торнадо обрушатся на США

На США надвигается непогода с мощными торнадо, ливнями и градом.
"Суровые погодные условия, в том числе, торнадо, мощный град и разрушительный ветер угрожают в среду более 90 миллионам людей на среднем западе и северо-востоке США", - сообщил Центр прогнозирования штормов США.
Наибольшие повреждения могут вызвать разрушительные ветры, ожидаются также мощные ливни с грозами, град и в отдельных местах выход рек из берегов. В частности, объявлена опасность торнадо третьего уровня в штатах Миннесота, Айова, Иллинойс и Висконсин. Непогода ударит, в том числе по крупным городам, как Чикаго, Миннеаполис, Милуоки, Де-Мойн и Омаха.
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Опасность второго уровня грозит штату Нью-Йорк, а также целому региону Новой Англии.
В июне по западному пригороду Чикаго прошелся огромный торнадо. Позже на город налетел грозы, которые причинили значительные убытки.
Шесть человек пострадали, многих эвакуировали в близлежащие убежища. В районе стихийного бедствия произошли утечки газа. Пожаров удалось избежать.
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