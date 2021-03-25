Мощное землетрясение разрушило 65 зданий и забрало жизни 3 человек

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24 марта, в среду, на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного округа, Китай, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4.

Об этом сообщило информационное агентство CGTN.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км. Подземные толчки разрушили 65 зданий. Известно, что погибли 3 человека.

Толчки продолжились на следующий день после 2 землетрясений магнитудой 5,3 и 5.

На северо-востоке Японии в субботу, 20 марта, зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,2.