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понедельник, 25 января 2021 14:47

"Монтаж и компиляция" - Путин лично прокомментировал расследование Навального

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&quot;Монтаж и компиляция&quot; - Путин лично прокомментировал расследование Навального
Путин утверджает, что "дворец" ему не пренадлежит. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин впервые лично прокомментировал расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике.

Об этом он рассказал во время прямой трансляции на телеканале "Россия 24".

По словам Путина, у него нет времени на просмотр расследования, но дворец ему "никогда не принадлежал".

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"Я не смотрел этот фильм просто из-за отсутствия свободного времени для просмотра такой информации. Но листал видеоподборки, которые принесли помощники. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - прокомментировал он.

Кадры из фильма президент назвал "монтажом" и "компиляцией".

"Дворец для Путина" - это новое расследование российского оппозиционера Алексея Навального о состоянии президента РФ Владимира Путина. Стоимость поместья оценивают более $13,5 млрд.

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