Монахини нарушили карантин, чтобы изгнать злых духов из здания парламента

Сестры-монахини / The Daily Mail

Две ирландские монахини нарушили карантин, чтобы посетить сеанс экзорцизма в Дублине.

Мать Ирен Гибсон и сестра Энн Мари приехали из Корка в Дублин, чтобы быть на сеансе экзорцизма в декабре 2020-го. В то время внутренние поездки в стране были запрещены. Об этом пишет The Daily Mail.

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Они посетили сеанс экзорцизма, после которого приняли участие в традиционной мессе с около 70 другими участниками у здания ирландского парламента в Дублине. В то время на открытом воздухе можно было собираться группой не более 15 человек.

Монахини проехали около 217 км, чтобы изгнать нечистую силу и уничтожить злых духов с президента Ирландии и законодателей страны.

На видео экзорцизма, размещенном в интернете, видно как в парке ирландской столицы отец Джакомо Баллина брызгает святой водой на здание парламента Ирландии. Он также молится, чтобы сатана покинул это место.

Сестры кармелитки были осуждены и оштрафованы за нарушение карантина при планировании и организации религиозного обряда. В то же время ирландцы собрали около $90 тыс. пожертвований онлайн, чтобы помочь им.