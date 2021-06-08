Молния в одном регионе за сутки убила 27 человек

В Индии 27 человек убила молния. Фото: mzke.ru

В штате Западная Бенгалия, Индия, по меньшей мере 27 жителей за последние сутки погибли от ударов молний.

Об этом сообщило издание The Times of India.

Жертвами молнии стали жители шести округов штата. Среди погибших три женщины, остальные - мужчины.

Местные власти сообщили, что причиной такого количества погибших является то, что люди продолжают работать на поле в грозу. Рабочие не слушают объявления чрезвычайными службами повышенного уровня опасности.

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Правительство Западной Бенгалии выразило соболезнования семьям погибших. Также власти призвали граждан придерживаться мер безопасности в связи с ливнями и грозами, которые продолжаются в регионе.

В Кировоградской области молния попала в жилой дом, и от этого он загорелся. Женщина, которая находилась в доме с ребенком, чтобы выбраться, разбила стекло в окне. Сначала она спасла ребенка, а потом освободилась сама.