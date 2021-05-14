Молния убила стадо из 18 слонов

Слоны, погибших из-за удара молнии, 14 мая 2021 года / Reuters

В пятницу местные власти обнаружили мертвыми 18 диких азиатских слонов в восточном штате Индии. Вероятно, животные погибли от удара молнии.

Сначала жители села неподалеку нашли мертвыми 14 взрослых слонов. Впоследствии еще 4 тела обнаружили разбросанными в предгорьях лесного заповедника Кундоли. Власти штата приказали провести расследование. Об этом пишет Reuters.

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"Предварительный отчет указывает, что смерть вызвана ударами молнии. Хотя еще предстоит выяснить с помощью судебно-медицинских экспертиз, могла ли быть другая причина - отравление или болезнь", - сказал министр лесов и дикой природы штата Ассама Париман Суклабайдья.

Местные жители, которые нашли слонов, тоже считают, что животные могли погибнуть от удара молнии. Местный лесничий говорит, что видел сгоревшие деревья в этом районе.

В Индии около 30 тыс. диких слонов. Основными угрозами для них являются деградация и фрагментация ареала обитания, вызванные растущей популяцией людей. Это также приводит к учащению конфликтов между людьми и слонами, когда животные едят или вытаптывают урожай. Браконьерство ради слоновой кости - еще одна серьезная угроза. Особенно страдают самки, что влияет на соотношение полов и плодовитость. Поражение электрическим током при контакте со столбами и трансформаторами - еще одна угроза. С 2009-го по 2017-й 461 слон был убит током.