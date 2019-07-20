Молния убила 8 детей

В Индии один из крупнейших смертности от молний в мире Фото: sud.ua

В штате Бихар в Индии от удара молнии погибли 9 человек. Из них 8 - дети.

"По меньшей мере девять человек, среди которых восемь детей, погибли в результате удара молнии в селе Дханпур района Навада в штате Бихар в пятницу в полдень. Многие получили ранения. 13 человек с тяжелыми травмами виждправилы в больницу", - говорится в сообщении News Nation.

Ударила молния у полицейского отделения. В том районе дети играли под дождем у своих домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мощный разряд молнии убил мужчину и его коня на глазах зятя

В Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где находились пять человек. Трое мужчин погибли сразу. Двух женщин госпитализировали.