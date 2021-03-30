Молдова из-за Украины созывает Совбез. Хотят обсудить свое имущество

Санду созывает Совбез из-за Украину. Фото: Reuters

Президентка Молдовы Мая Санду сообщила, что созывает Высший совет безопасности.

Заседание совета назначено на 11.00 30 марта, сообщает Newsmaker.

Заседание состоится в помещении администрации президента. Совбез обсудит неправильное управление имуществом Молдовы в Украину и его потерю, а также борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков.

Речь идет в частности о потере Молдовой многочисленных санаториев на территории Украины.

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Последнее собрание совета безопасности состоялось 13 марта. После заседания президент призвала правительство и парламент ввести в стране более жесткие ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.