Молдова из-за Украины созывает Совбез. Хотят обсудить свое имущество

Президентка Молдовы Мая Санду сообщила, что созывает Высший совет безопасности.
Заседание совета назначено на 11.00 30 марта, сообщает Newsmaker.
Заседание состоится в помещении администрации президента. Совбез обсудит неправильное управление имуществом Молдовы в Украину и его потерю, а также борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков.
Речь идет в частности о потере Молдовой многочисленных санаториев на территории Украины.
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Последнее собрание совета безопасности состоялось 13 марта. После заседания президент призвала правительство и парламент ввести в стране более жесткие ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.
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