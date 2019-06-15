Молдавские чиновники бежали в Киев и Москву

 
Ексклюзивы
1/5
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
9 Просмотров: 2934
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 216
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 450
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1458
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3069
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3186
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 24552
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7641
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 792
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2610
Фото
Все фото
41
4
13
6
4
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Показали фото с места гибели украинцев в Польше
Показали фото с места гибели украинцев в Польше
Массовый психоз: блоггеры пиарятся на Чернобыльской трагедии
Массовый психоз: блоггеры пиарятся на Чернобыльской трагедии
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
Английский могут преподавать только носители языка, другие - могут попасть в полицию, - украинка об опыте работы в Китае
Лоб в лоб: автобус с детьми вылетел с дороги на обочину
Лоб в лоб: автобус с детьми вылетел с дороги на обочину
Видео
Все видео
США показали видеодоказательство нападения Ирана на танкеры
США показали видеодоказательство нападения Ирана на танкеры
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
Путин забыл: целый город России просит убежища в Канаде
Путин забыл: целый город России просит убежища в Канаде
"Будьте добрыми или идите на**й" - Леди Гага выругалась на концерте
"Будьте добрыми или идите на**й" - Леди Гага выругалась на концерте
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1620
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2988
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5238
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 июня 2019
Просмотров: 171
Екскурсія в Чорнобиль
– Оля першу серію ледь додивилася. А я на половині четвертої виключив. Плакав, коли труни бетоном заливали і цуценят розстрілювали, ...
суббота, 15 июня 2019 13:41

Молдавские чиновники бежали в Киев и Москву

  Комментировать
Молдавские чиновники бежали в Киев и Москву
Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк бежал из страны. Фото: РБК

Олигарх Владимир Плахотнюк и члены его Демократической партии выехали из Молдовы.

В аэропорту Кишинева заметили 5 самолетов для представителей Демократической партии Молдовы. Два из них прилетели из Турции, еще один - из Киева, сообщает Newsmaker.

2 из 5 частных самолетов покинули страну. Один из них приземлился в Одессе, второй полетел в направлении России.

На одном из самолетов страну покинул Плахотнюк. Якобы он собирается навестить свою семью. Куда именно вылетел олигарх, не уточняется.

Канал TV8 со ссылкой на источники в аэропорту сообщил, что один из самолетов отправился в Москву. На его борту были семья и близкие лидера партии "Шор" Илана Шора.

На одном из молдавских пограничных пропускных пунктов заметили бывшего премьер-министра страны Юрия Лянкэ. С января 2018 года по 8 июня 2019 он был вице-премьером по вопросам европейской интеграции.

Новая премьер-министр Молдовы Майя Санду пообещала вернуть в страну беженцев.

"Я видела некоторых румынских политиков, которые выехали в Коста-Рику и были экстрадированы. На земле не так много мест, где они смогут спрятаться", - заявила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина призвала Молдову не допустить российского сценария

Санду пообещала создать в стране независимую прокуратуру, которая будет требовать их экстрадиции и наказания.

"Очевидно, что есть вероятность их попытки взять реванш, они могут вернуться и попытаться восстановить свои силы, но им будет очень сложно, так как граждане почувствовали вкус свободы, и я уверена, что мы никогда не позволим никому делать то, что сделал Плахотнюк" , - отметила Санду.

В Молдове после масштабных протестов правительство ушло в отставку. Как отмечается, правительство во главе с Павлом Филиппом в полном составе мирно передал власть коалиции под руководством Майи Санду. Об этом сообщил вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молдавские чиновники бежали в Киев и Москву». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

Мороженое называли "пирог эскимоса"

Дело Онищенка: депутат-беглец три года скрывается за границей

Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни

Самое читаемое
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 3 Просмотров: 27135
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 1 Просмотров: 24778
&quot;Скоро будет порно&quot; - Потап показал полностью обнаженную Каменских
"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских
4
 Просмотров: 17919
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
9
 Просмотров: 16426
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 15480
Мир
Ален Делон попал в больницу
Ален Делон попал в больницу Просмотров: 144
Правительство Молдовы провело первый съезд
Правительство Молдовы провело первый съезд Просмотров: 144
Правительство Молдовы ушло в отставку
Правительство Молдовы ушло в отставку Просмотров: 648
В России горит полигон с боеприпасами
В России горит полигон с боеприпасами Просмотров: 648
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
41
 Просмотров: 10305
Больше всего комментируют
26
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
19
Смешко судится с соратником Тимошенко
9
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
6
Сравняют с землей: какими будут последствия силового освобождения Донбасса
5
Саакашвили идет в Раду и показал список
Голосов: 461
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua