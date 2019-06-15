Молдавские чиновники бежали в Киев и Москву

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк бежал из страны. Фото: РБК

Олигарх Владимир Плахотнюк и члены его Демократической партии выехали из Молдовы.

В аэропорту Кишинева заметили 5 самолетов для представителей Демократической партии Молдовы. Два из них прилетели из Турции, еще один - из Киева, сообщает Newsmaker.

2 из 5 частных самолетов покинули страну. Один из них приземлился в Одессе, второй полетел в направлении России.

На одном из самолетов страну покинул Плахотнюк. Якобы он собирается навестить свою семью. Куда именно вылетел олигарх, не уточняется.

Канал TV8 со ссылкой на источники в аэропорту сообщил, что один из самолетов отправился в Москву. На его борту были семья и близкие лидера партии "Шор" Илана Шора.

На одном из молдавских пограничных пропускных пунктов заметили бывшего премьер-министра страны Юрия Лянкэ. С января 2018 года по 8 июня 2019 он был вице-премьером по вопросам европейской интеграции.

Новая премьер-министр Молдовы Майя Санду пообещала вернуть в страну беженцев.

"Я видела некоторых румынских политиков, которые выехали в Коста-Рику и были экстрадированы. На земле не так много мест, где они смогут спрятаться", - заявила она.

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Санду пообещала создать в стране независимую прокуратуру, которая будет требовать их экстрадиции и наказания.

"Очевидно, что есть вероятность их попытки взять реванш, они могут вернуться и попытаться восстановить свои силы, но им будет очень сложно, так как граждане почувствовали вкус свободы, и я уверена, что мы никогда не позволим никому делать то, что сделал Плахотнюк" , - отметила Санду.

В Молдове после масштабных протестов правительство ушло в отставку. Как отмечается, правительство во главе с Павлом Филиппом в полном составе мирно передал власть коалиции под руководством Майи Санду. Об этом сообщил вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь.