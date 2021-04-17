Moderna может сократить обещанные поставки Covid-вакцины

Moderna заявила о проблемах. Фото: Reuters

Американская фармкомпания Moderna предупредила о возможном сокращении поставок вакцины от Covid-19 из-за проблем с увеличением производства на ее заводе в Швейцарии.

Ряд стран, в частности Великобритания и Канада, могут получить меньше доз вакцин от коронавируса, чем было договорено, со ссылкой на заявление производителя сообщает The Guardian.

"Траектория наращивания производства вакцин не является линейной, и, несмотря на все усилия, наблюдается нехватка ранее запланированных доз, — заявили в Moderna. — Производство вакцин — очень сложный процесс, и на эту нестабильность повлиял ряд факторов, в частности человеческие и материальные ресурсы".

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Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса по контрактам. Но поставки задерживаются во всем мире, а правительства запрещают своим производителям отправлять препараты в другие страны.