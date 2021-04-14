Moderna изменила показатели эффективности вакцины против Covid-19 после полгода исследований

Moderna изменила показатели эффективности своей вакцины. Фото: aa.com.tr

Американская компания Moderna изменила данные об эффективности своей вакцины против коронавируса после полгода исследований.

Об этом говорится на сайте компании.

Moderna заявила, что эффективность препарата - 90%. Такие данные получили во время 3-й фазы клинических испытаний с участием более 30 тыс. добровольцев.

"Уровень защиты от заражения коронавируса составляет 90 процентов, а защита от тяжелых случаев заболевания Covid-19 превышает 95 процентов", - говорится в сообщении.

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Также отметили, что антитела против ковида остаются в организме человека в течение 6 месяцев после прививки.

"Распад антител оценивался с применением двух подходов и наблюдался у пациентов с Covid-19, которые выздоравливают, через 8 месяцев после появления симптомов", - добавили в компании.

Также в Moderna заявили, что случаи тромбоза у пациентов не связанные с введением их вакцины.

Центры по контролю заболеваний и Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США рекомендовали приостановить использование вакцины производства Johnson&Johnson. Такое решение было принято после того, как у 6 человек после прививки образовались тромбы.