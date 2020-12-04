Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами

Фото: Benjamin Ono

Бельгийская Playboy-модель Мариса Пепен снялась обнаженной под водой с акулами-людоедами для календаря Earth Family.

Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

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Фотосессия прошла рядом с галапагосскими, рифовыми и тигровыми акулами. Снимки сделали в конце лета у побережья гавайского острова Оаху.

По словам модели, за 40 мин. съемки она нырнула под воду около 20 раз.

"Я чувствовала полную безмятежность. Плавание с акулами - один из самых мирных опытов в моей жизни", - призналась 26-летняя Пепень.

Модель решила провести съемку полностью обнаженной для борьбы со стереотипами.

"Я хотела разрушить стигмы и табу, поскольку нагота считается в нашем обществе таким же плохим явлением, как и акулы", - прокомментировала девушка.

Модель и певица родом из американского города Атланта 26-летняя Танерель Стивенс снялась обнаженной в провокационной фотосессии.