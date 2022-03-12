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суббота, 12 марта 2022 15:40

МКС шлепнется вам на голову: Роскосмос хочет шантажом снять санкции

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Роскосмос требует от партнеров по проекту Международной космической станции снятия с предприятий госкорпорации санкций.

"Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции - руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, Канадского и Европейских космического агентств с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции", пишет в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Дальше он традиционно для россиян угрожает другим странам планеты. Если санкции не будут сняты, то МКС упадет на чью, только не российскую, территорию.

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"На кого может "наводниться" или "приземлиться" 500-тонная Международная космическая станция? Эту карту составили американские астрономы, споря со мной. По ней видно, что малейшую опасность разрушения МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе" тем, кем руководят "псы войны", стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса, над маниакально разрушаемой Западом ценой международного космического сотрудничества. Сумасшедшие", - пишет чиновник Роскосмоса.

Автор: twitter.com/Rogozin
  "Эту карту составили американские астрономы, споря со мной. По ней видно, что малейшую опасность разрушения МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе" тем, кем руководят "псы войны", стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса", - угрожает Рогозин
"Эту карту составили американские астрономы, споря со мной. По ней видно, что малейшую опасность разрушения МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе" тем, кем руководят "псы войны", стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса", - угрожает Рогозин

США объявили новый пакет санкций в Российской Федерации. Санкции касаются элит и руководителей бизнеса, соратников и посредников российского режима, говорится на сайте Белого дома. Предусмотрен механизм использования виртуальной валюты для ухода от санкций США, наложенных против России. Все эти действия дополняют новый исполнительный указ, налагающий на Россию новые ограничения на импорт и экспорт, включая экспорт банкнот США в Россию.

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