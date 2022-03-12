США опубликовали новый пакет санкций против России

Против России продолжают вводить санкции. Фото: Армия Информ

США обнародовали новый пакет санкций в Российской Федерации.

Санкции касаются элит и руководителей бизнеса, соратников и посредников российского режима, говорится на сайте Белого дома.

Предусмотрен механизм использования виртуальной валюты для ухода от санкций США, наложенных против России. Все эти действия дополняют новый исполнительный указ, налагающий на Россию новые ограничения на импорт и экспорт, включая экспорт банкнот США в Россию.

"Министерство финансов продолжает привлекать российских чиновников к ответственности за то, что они позволили неоправданную и непровоцированную войну Путина. Сегодняшние действия также еще больше изолируют серьезно поврежденную российскую экономику, запрещая торговлю продуктами, которые являются ключевыми для экономических и финансовых интересов всех российских элит", заявила министр финансов Джанет Л. Еллен.

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Санкции ввели против олигарха приближенного к Путину Виктора Феликсовича Вексельберга. США заблокировали самолет с бортовым номером P4-MIS и яхту под названием Tango, принадлежащих Вексельбергу. Их стоимость составляет около 180 млн. долларов.

США ввели санкции против правления банка ВТБ и против председателя Госдумы РФ Вячеслава Викторовича Володина и 11 членов Госдумы, среди которых даже депутат-коммунист Геннадий Зюганов.

США запретили поставки в РФ долларов. Из России в США больше не будут импортировать морепродукты, бриллианты и другую продукцию. Также ввели санкции против жены спикера Путина Дмитрия Пескова Татьяны Навки и его детей - Николая и Елизаветы Песковых.